Michelle Hunziker, la cerniera si apre? Visione vietata ai minori: completamente a nudo

25 aprile 2022 a

a

a

Passano gli anni, ma Michelle Hunziker rimane di una bellezza abbacinante. La svizzera, che è attualmente impegnata con la conduzione di Striscia la Notizia per la diciottesima edizione, non perde occasione per qualche scatto nel backstage degli studi di Cologno Monzese. Dopo essersi fatta immortalare con un tubino in jeans molto sensuale e che esalta le sue giunoniche forme, la Hunziker ha pubblicato anche un video in cui si assiste a un repentino cambio di abito.

Michelle Hunziker, "incidente sexy": si piega e... il vestitino non contiene il décolleté | Guarda

Quello con la cerniera mette in risalto tutte le qualità fisiche di Michelle, che fa ancora girare la testa ai suoi fan italiani, e non solo. Sia sotto le foto che sotto il video non sono tardati ad arrivare i commenti piccanti, con i suoi seguaci che hanno ovviamente apprezzato la sua bellezza senza tempo. Anche il collega Jimmy Ghione è rimasto ammaliato dalla collega: “Bella, brava, giovane e… mi fermo”, con tanto di emoticon a cuoricino.

La bellezza e la sensualità della Hunziker pare che abbiano ammaliato anche Giovanni Angiolini, l’ex gieffino con cui si vocifera che abbia iniziato una relazione sentimentale da diversi tempo. Ultimamente i due farebbero coppia fissa, anche se a riguardo non sono arrivate conferme ufficiali, ma neanche smentite. Nel frattempo l’ex moglie di Tomaso Trussardi è sempre impegnata dal punto di vista lavorativo: attualmente è dietro al bancone di Striscia la Notizia, al fianco di Gerry Scotti.

Michelle Hunziker esagerata: il décolleté esplode e la regia di Striscia indugia... | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.