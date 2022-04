Michelle Hunziker, "incidente sexy": si piega e il vestito non contiene il décolleté

23 aprile 2022 a

Michelle Hunziker da urlo. Anche questa volta la conduttrice di Striscia la Notizia ha fatto girare la testa ai suoi followers di Instagram con uno scatto da panico. La svizzera, com’è solita fare, si è fatta scattare qualche foto nel backstage degli studi di Cologno Monzese. La si vede immortalata con un tubino in jeans alquanto sexy che mette in evidenza le sue giunoniche forme.

La 45enne ha così scritto sotto la foto: “Pin up 2.0”. I commenti piccanti dei fan non sono tardati ad arrivare, molti i seguaci che hanno apprezzato la foto e la sua bellezza senza tempo. Sia Italiani che Svizzeri. Non solo i fan hanno apprezzato, anche il collega di Striscia Jimmy Ghione ha commentato: “Bella, brava, giovane e… mi fermo” con tanto di emoticon a cuoricino a seguire.

Bellezza perfetta che ha ammaliato anche l’ex gieffino Giovanni Angiolini. Circolano infatti da tempo voci e foto della frequentazione con il bel chirurgo sardo. I due sembrerebbero fare coppia fissa da un mese. Al momento però non hanno ancora né smentito né confermato la liaison. Nel frattempo l’ex moglie di Tomaso Trussardi è impegnata alla conduzione di Striscia La Notizia per la sua 18esima edizione dopo aver partecipato anche alla terza stagione del programma comico Lol in Germania.



