Fabio Fazio, l'ex autore: "Finto buono, che uomo è davvero", una pesantissima rivelazione

La sua è stata, senza dubbio, una carriera tutta in ascesa. Dopo la laurea in Lettere, Fabio Fazio conquista la tv. E anche l'amore del pubblico. Dalle interviste per strada alla conduzione in studio, passando per Sanremo (il coronamento di un sogno per ogni conduttore che si rispetti). Poi arriva Che tempo che fa?, il suo gioiellino televisivo che è andato in onda su Rai1, Rai2 e Rai3 con ascolti sempre alti e sorprendenti.

Adesso a raccontare Fazio ci pensai uno degli autori televisivi più importanti, si tratta di Bruno Voglino: per molti anni ha lavorato con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Proprio sul conduttore di Che Tempo Che Fa Voglino ha fatto delle rivelazioni in una bella intervista rilasciata a La Repubblica. “Fabio Fazio? Un finto buono. Il primo provino lo fece come imitatore, a 17 anni, ma si capiva che c’era qualcosa di più. Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa", ha raccontato a Repubblica. "Se è buono con tutti? Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti. E compila liste di buoni e cattivi".

Insomma, un lato di Fazio che pochi conoscevano. Ma Voglino aveva già parlato del conduttore in una lunga intervista a Il Giornale nel 2017 quando difese la coppia televisiva Littizzetto-Fazio. "Luciana è una bravissima attrice. Però ormai il suo personaggio accanto a Fabio Fazio si è logorato: non ti aspetti niente di nuovo, la gente si è stancata di vederli, come si è capito anche nell’ultimo Sanremo che hanno condotto in coppia. Però Fabio è testardo e non la molla", aveva raccontato.

