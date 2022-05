Vittorio Sgarbi, la bionda "mezza nuda" accanto a lui al Costanzo Show: la riconoscete?

05 maggio 2022 a

Grandi ascolti per la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show che è riuscito a doppiare Porta a Porta. Sicuramente fattore scatenante è stata la rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi che ha accesso lo studio di Canale Cinque. Alle 23.19 si è arrivati a un picco di un milione 056 spettatori mentre alle 25.28 si è arrivati a uno share del 22,6%. Per quanto riguarda la prima serata sia Le Iene con 1.478.000 (11,6% di share) sia Chi l’ha visto? con 1.886.000 (11,6%) hanno battuto la prima puntata della fiction The wife, vivere nell’ombra di Canale5 con 2.469.000 spettatori pari al 13,9% di share. Sul palco, però, c'era anche una bellezza bionda travolgente. Pantaloni aderentissimi, pancia scoperta, décolleté esibito con fierezza. Chi sarà mai? Risposta semplice: Sara Croce, uno dei volti femminili di Avanti un altro, con Paolo Bonolis, presente con gran parte del cast in teatro. Apparsa accanto a Sgarbi, avrà forse contribuito a surriscaldare l'umore del professore.

A riportare gli ascolti Tv è stato Leggo che informa i suoi lettori che in fascia Access Prime Time i Soliti Ignoti su Rai1 ha raggiunto 4.846.000 (23,8%) mentre Canale5 con Striscia la Notizia ha ottenuto 3.432.000 (16,9%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.570.000 (7,7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.284.000 (6,4%). Tra i talk vince sempre la Gruber. Su La7 Otto e Mezzo 1.620.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 986.000 (5%) e 785.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 915.000 (4,5%). Su Tv8 4 Ristoranti 497.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 251.000 (1,2%).

Nel Preserale invece L’Eredità ha raggiunto i 4.223.000 (27,7%) e su Canale5 Avanti un Altro! 3.192.000 (21,6%). Per quanto riguarda la seconda serata oltre al Maurizio Costanzo Show e Porta a Porta, Su Rai2 Una Pezza di Lundini 350.000 (2,6%). Su Italia1 Ale & Franz & Friends for Ucraina 387.000 (11,6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 527.000 (7,9%). Su Rete4 Tutti contro tutti 114.000 (3%). Su La7 TgLa7 134.000 (3,5%). Nel Daytime c’è da segnalare una sfida agguerrita tra Alberto Matano e Barbara D’Urso che rispettivamente con La Vita in Diretta raggiunge i 1.466.000 (18,2%) mentre Pomeriggio Cinque su Canale5 vince con 1.613.000 (17,3%).

