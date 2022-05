Masini-Serena Bortone: "Vaff***", "Con chi ce l'avevi?", il botta e risposta che spiega tutto

Francesco Fredella 05 maggio 2022 a

Serena Bortone mette a segno un altro scoop. In studio arriva Marco Masini, che parla a ruota libera nel corso di "Oggi è un altro giorno". Il cantante ripercorre tutte le tappe salienti della sua carriera, dove non sono mancati alti e bassi (come spesso accade). La chiacchierata scivola su “Vaff…lo”, brano uscito nel 1993 e che tutti ricordano. Arriva, quindi, un botta e risposta tra il cantante e la conduttrice, ma ad un certo punto Masini parla della sua esperienza a The Band, condotto da Carlo Conti su Rai1.

“Nessuna vendetta, mai”, dice Masini. E la conduttrice chiede: “Con chi ce l’avevi? E ti sei riscattato da quella rabbia? Ti sei vendicato?”. Ovviamente il riferimento va diretto a “Vaff…lo”. Lui risponde: “No, non mi sono mai vendicato in vita mia e non serve vendicarsi. Diciamo che tutti ce l’abbiamo con chi fa abuso di potere, con chi si sente padrone e distorce il meccanismo. Negli anni Novanta questo era il messaggio che cercavamo di dare”.

La Bortone continua a chiedere: “Ma tu personalmente con chi ce l’avevi?”. “Non credo che esistano episodi personali: le storie che diventano canzoni sono storie di tutti”, risponde il cantante fiorentino. “A me non è mai venuto e non viene… forse sono stata fortunata”, dice ancora. Masini resta uno dei più grandi rappresentati della storia musicale italiana. E lo sanno bene i suoi fan, tantissimi, che continuano a seguire tutte le sue performances musicali. Anche nel programma di Carlo Conti ha mostrato di avere un grande, enorme, talento.

