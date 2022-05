Uomini e Donne, il mistero-Gianni Sperti: che fine ha fatto? Girano strane voci

06 maggio 2022 a

a

a

È giunta al termine un’altra puntata di Uomini e Donne. Oggi, venerdì 6 aprile, è mancato un componente storico del programma all’appello. Al centro dell’attenzione sono stati per grande parte della puntata (tanto per cambiare): Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. I quattro hanno litigato in maniera furibonda tanto che la padrona di casa Maria De Filippi, è dovuta intervenire.

Antonio Zequila? "Tocca a lui": clamorose indiscrezioni, nel regno di Maria De Filippi...



I fan del programma però hanno fin da subito notato un dettaglio passato non troppo inosservato: la sedia di Gianni Sperti oggi era vuota. L’opinionista si è assentato per la puntata di oggi. Come mai? C’è chi ha supposto un suo allontanamento da parte della redazione. Chiaramente sono tutte voci di corridoio. Al momento Gianni non ha dato alcuna spiegazione. Da poche ore però sono comparse delle storie dal suo profilo Instagram, fatte proprio da dietro le quinte del programma.

"Rissa mai andata in onda". Uomini e Donne, terremoto dietro le quinte: chi ha scatenato il caos



Inaspettatamente, però, la sua assenza non è dispiaciuta ai fan da casa. Questi ultimi infatti su Twitter hanno dato sfogo alle loro cattiverie scrivendo che la sua assenza ha reso più piacevole lo svolgimento della puntata. Nella puntata di oggi immancabili anche gli contri tra Tina Cipollari nei confronti di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chissà quindi quale sarà la prossima mossa dell’opinionista dopo queste critiche così poco carine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.