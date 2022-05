Michelle Hunziker, "questa foto inedita dal passato": cosa mandano in onda a Striscia la Notizia

07 maggio 2022 a

a

a

Dopo tanti anni di “servizio” dietro al bancone di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono sempre molto affiatati. D’altronde vantano oltre 200 puntate condotte insieme da quando hanno iniziato a collaborare nel 2015: tra i due non c’è solo stima professionale e umana, ma anche un legame di amicizia. “Con lui ho la consapevolezza di avere accanto una persona di cui mi posso fidare”, ha dichiarato recentemente la Hunziker.

Michelle Hunziker e il retroscena su Eros Ramazzotti: cosa è successo dopo il bacio

I due hanno dato vita a uno dei loro soliti simpatici siparietti anche nella puntata di sabato 7 maggio. “Rovistando nel mio sottoscala - ha dichiarato Scotti in apertura - perché sai che io sono qui da 100 anni, ho trovato una foto del tuo primo provino a Paperissima”. In realtà si trattava di un fotomontaggio di Michelle in versione “pulcinissima”. “Sei una sola - ha scherzato la Hunziker - comunque posso dire che io invece ho davvero una foto del tuo provino per la Corrida?”.

GUARDA IL VIDEO SUL SITO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Prima di vederla Scotti si è un po’ commosso: “Un programma storico. Non mi aspettavo di emozionarmi così tanto quando l’ho condotto, avevo le lacrime agli occhi. All’inizio l’avevo preso un po’ sotto gamba”. A questo punto la Hunziker gli ha mostrato un fotomontaggio in cui viene incornato da un toro. “Ma non così sottogamba - ha aggiunto a quel punto Scotti - così fa male”.

"Cos'ha davanti?". Dimenticate questa Hunziker: Michelle irriconoscibile, non solo i capelli: una trasformazione sconvolgente | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.