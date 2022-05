Non è l'Arena, Solovyev minaccia Giletti in diretta tv: "Finalmente la smetterà", un video terrificante

09 maggio 2022 a

Botta e risposta a Non è l'Arena. Nella puntata in onda domenica 8 maggio su La7, tra i tanti ospiti Massimo Giletti ha avuto in collegamento anche Vladimir Solovyev. Il giornalista russo, anchorman della tv di Stato nonché fedelissimo di Vladimir Putin, ha messo a dura prova la pazienza del conduttore. "Perché voi pensate che abbiamo bisogno degli intermediatori? Zelensky ha Boris Johnson e Joe Biden, ma tra il presidente russo e quello ucraino non c'è bisogno di interlocutori". Da qui la domanda di Giletti: "Togliamoci la maschera per un secondo, questa guerra non finisce? Con chi volete dialogare?". "Posso dire una cosa - ha interrotto Solovyev -. Oggi c'era un'agenzia dell'Ucraina in cui Kiev diceva che la guerra non finiva fino a quando gli ucraini non avrebbero vinto, Voi volete la guerra, non la pace". Una frase che ha lasciato il conduttore a dir poco perplesso.

Ma non è tutto, perché successivamente il giornalista russo ha puntato il dito contro i programmi tv italiani e i loro conduttori: "Così vi svegliate finalmente. E magari finalmente smetterete di farci lezione. Magari riuscirete a capire qualcosa della Russia e di quel che succede nel mio Paese. Ma chi vi ha dato il diritto di parlare di noi in questo modo, di giudicare il nostro popolo e il nostro Paese?".

E ancora, una furia: "Cosa sapete? Voi parlate russo? Voi riuscite a capire cosa diciamo quando abbiamo dibattiti in televisione? Voi sapete chi sono i miei ospiti? Voi sapete veramente qualcosa di me? Voi immaginate come è costruito il mondo in Russia o ripetete qualcosa che dice qualcuno? Ma cosa definite propaganda?".

Qui l'intervento del giornalista russo, Vladimir Solovyev, a Non è l'Arena

