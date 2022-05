Antonella Clerici, rovinosa gaffe in diretta: "Il prossimo giovedì...", gelo dei vertici Rai

12 maggio 2022 a

Anche a È sempre Mezzogiorno capitano gli errori, soprattutto quando c'è di mezzo l'Eurovision song Contest: uno degli eventi più attesi in assoluto. Quella di Antonella Clerici sembra una vera e propria gaffe: "Seguiremo giovedì la finalissima dell’Eurovision". Peccato che la finalissima non sia di giovedì, ma di sabato. Forse è complice la grande voglia di gioire con il ritorno dell'Eurovision in Italia dopo trent'anni con un trio d'eccezione formato da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

La Clerici fa gli auguri a Cattelan nel giorno del suo compleanno, si congratula e sopra la frase sulla finalissima che fa il giro della Rete. Una gaffe che, però, è abbastanza perdonabile. Nulla di grave. La Clerici parla della finalissima di giovedì quando, invece, andrà in onda la seconda semifinale.



Anche Monica Giandotti scivola sull’evento musicale più atteso in Europa. “Dacci qualche anticipazione di stasera”, dice la Giandotti che poi riceve una risposta un secco: “Certo Monica.” Ma cosa accadrà stasera? Facciamo chiarezza: stasera 12 maggio seminifinale.

Il Volo, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere in pista a distanza perché uno dei ragazzi - Ginoble - è risultato positivo al Covid. Non si sa, al momento, come possa esibirsi nel corso della serata di oggi. Tornando alla prima semifinale di oggi vedremo Germania, Spagna e Inghilterra. Poi sabato ci sarà la finalissima e durante la puntata, sicuramente molto attesa, si esibiranno Mahmood e Blanco (che sono i vincitori di Sanremo 2022). In casa Rai, secondo un insider, si brinda perché gli ascolti sono stati altissimi. Per sabato è atteso anche il commento di Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina di Domenico.

