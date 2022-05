Striscia la notizia, Achille Lauro smascherato: "Bluff all'Eurovision", figuraccia devastante

14 maggio 2022 a

Il bluff di Achille Lauro? Il glam-trapper italiano si esibisce all'Eurovision Song Contest sotto i colori dei "cugini" di San Marino, ma la sua Stripper, portata sul palco di Torino ha fatto flop. Non hanno conquistato scenografie e coreografie, i look sempre eccentrici di Achille, gli approcci gay-friendly con il suo storico chitarrista Boss Doms, a partire da un bacio "omo" dietro le quinte "in versione Brokeback Mountain", ironizza Gerry Scotti a Striscia la Notizia. Lauro De Marinis, il vero nome all'anagrafe dell'artista, non è riuscito a qualificarsi per la finale di questa sera.

Il momento clou della funambolica esibizione live doveva essere la cavalcata del toro meccanico, in chiave cowboy gay tutto lustrini, vestiti aderentissimi, trucco e smorfie da estasi. Achille in conferenza stampa ha rivendicato la trovata originale, ma Striscia la notizia ha scoperto un precedente imbarazzante. Nell'ormai lontanissimo 2001, durante il suo tour Drowned, era stata addirittura Madonna, non certo una sconosciuta, a portare sul palco un toro meccanico, copiata anche nel "look da trasgressiva cowgirl". Insomma, una delusione totale. E a disarcionare Lauro questa volta non sono stati i critici bacchettoni, ma il pubblico europeo con il televoto.

