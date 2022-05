Achille Lauro, "perché mi hanno fatto fuori": un complotto contro di lui?

13 maggio 2022 a

C'e a chi piace e a chi no. L'esibizione di Achille Lauro all'Eurovision Song Contest ha fatto molto discutere. Anche nello studio di Oggi è un altro giorno si è commentato la performance, la quale ha riscosso pareri discordanti. Il cantante ha partecipato all'Eurovision in rappresentanza di San Marino e, nella semifinale ha portato il brano Stripper. Il primo ad opporsi nei confronti di Lauro è stato Cristiano Malgioglio , opinionista del Festival, il quale ha dichiarato: "No io non ci sto! Io mi oppongo".

La conduttrice Serena Bertone , assieme ai suoi opinionisti, hanno guardato in onda delle clip riguardanti l'esibizione di Achille. "Io l'ho trovato meraviglioso, la sua esibizione è stata veramente internazionale. Bravissimo, fighissimo. In un secondo mi sono ritrovata in America" ​​ha commentato Jessica Morlacchi , opinionista fissa del programma ormai da tempo. Mentre Luca Tommasini , coreografo e direttore artistico, ha spiazzato il pubblico con una rivelazione scottante: "In realtà l'Eurovision è più politica che musica. Quello che succede negli alberghi poi..." Ma non finisce qui.

Il coreografo continua: "Si danno voti a vicenda, si mettono d'accordo prima, ecco perchè.. Achille è stato vittima del sistema". Dichiarazioni pesanti quelle di Tommasini che metterebbero quindi in dubbio l'eliminazione di Lauro. "Sicuramente è stato particolare, e questa volta si è anche superato nello show rispetto agli altri, essendo una rappresentazione mondiale. Poi ha inciso il fatto che l'Italia ieri non votava ea San Marino sono in tre. Bocciato" ha invece commentato Gigi Marzullo .

