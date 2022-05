Domenica In, "trattativa in corso": indiscrezioni-bomba su Mara Venier a ridosso della diretta

13 maggio 2022 a

Sta per finire la stagione televisiva e Mara Venier, regina indiscussa della domenica, sarà riconfermata anche per la prossima. Ormai il suo programma - Domenica In in onda su Rai 1- è tra i più seguiti con oltre il 20% di share. La notizia legata agli ospiti della nuova puntata viene lanciata da TvBlog, che racconta di un omaggio al grande Franco Battiato. Poi in studio ci saranno anche Mara Maionchi, Andrea Scanzi e Marino Bartoletti, uno dei più informati in campo musicale. E poi si parlerà dell’Eurovision, la finalissima andrà in onda sabato sera.

Tanti altri ospiti sono attesi: Sandra Milo e Orietta Berti, giusto per citarne altri. E poi, probabilmente nello stesso blocco, anche Mara Maionchi (giudice di X-Factor, di Italia’s Got Talent e tanto altro). La Milo, invece, potrebbe essere una delle concorrenti del nuovo cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Torna pure Teo Teocoli, comico ed imitatore intramontabile, che farà un’intervista impossibile nei panni del mitico Adriano Celentano. E, sempre stando alle indiscrezioni di TvBlog, ci saranno anche Flavio Insinna e i Maria Bazar, protagonisti di un medley con tutti i loro più grandi successi. Poi si parla di libri con Tequila bang bang di Veronica Pivetti e "Roma camminando" di Francesco Rutelli, che l'ex sindaco della Capitale ha dedicato ad un suo grande amico disabile.

Sempre stando alle altre indiscrezioni, che circolano in viale Mazzini, la Venier sarà riconfermata per la prossima stagione televisiva. Si tratta di una trattativa che sarebbe in corso ormai da diverse settimane, messa nero su bianco in questi ultimi giorni.

