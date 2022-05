Non è l'Arena, Solovyev da Giletti? Tam-tam impazzito: che cosa accadrà stasera in tv

15 maggio 2022 a

Tra poche ore, su La7, torna Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena, l'appuntamento in prima serata della domenica sera, che non mancherà nemmeno oggi, domenica 15 maggio. E nel frattempo filtrano le indiscrezioni sulla puntata che ci aspetta.

Al centro, ovviamente, la guerra in Ucraina con i collegamenti in diretta degli inviati. Il dibattito verterà anche sul ruolo della tv in un conflitto, dopo le polemiche delle ultime settimane per i presunti "infiltrati" russi nelle emittenti italiane. Ma la domanda, per inciso, arrovella i media di tutto il mondo: giusto dare la parola ai filorussi?

Come noto, in Italia si è scatenato un caso che è andato a colpire soprattutto CartaBianca, il programma in cui Bianca Berlinguer, su Rai 3, dà spazio al professor Alessandro Orsini e alle sue controverse teorie sul conflitto.

Come la pensi Giletti, sul tema, è noto da tempo: lui la parola la dà a tutti, e per questo si è anche scontrato col collega Enrico Mentana, con cui condivide la militanza a La7. E così, ecco che a Non è l'Arena, tra gli ospiti ci sarà ancora una volta Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti di Vladimir Putin, già protagonista nel format di Giletti di interventi minacciosi, brutali, anche nei confronti del conduttore. Tra gli altri ospiti, Sandra Amurri, Peter Gomez, Luca Telese, Guido Crosetto e Gianluigi Paragone. Insomma, la puntata sarà come sempre scoppiettante.

