Domenica In, volano subito insulti contro Andrea Scanzi: "Perché sei qui a romperci i cog***?"

15 maggio 2022 a

a

a

Altro giro, altra domenica. Ed ecco che, puntualissima, su Rai 1 torna Mara Venier, la mitica zia Mara, con il suo seguitissimo Domenica In, il contenitore generalista che tiene compagnia agli italiani. E oggi, la trasmissione si apre con gli Eurovision: insomma, niente guerra in Ucraina ed invasione russa, temi che da settimane popolano la prima parte di trasmissione.

Domenica In, "trattativa in corso": indiscrezioni-bomba sulla Venier a ridosso della diretta

La Rai confeziona infatti una puntata speciale quasi interamente dedicata all'evento che si è svolto ieri sera a Torino, con la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra, che ha sbancato col brano Stefania. Scelta scontata, dato che l'evento è stato trasmesso da Rai 1 e ha fatto il botto in termini di share.

Tra i primi personaggi in studio per commentare gli Eurovision, uno spettacolo che è durato tre giorni, ecco Mara Maionchi, Andrea Scanzi, Marino Bartoletti e Al Bano Carrisi. E in effetti ci si chiede: ma Scanzi, il vice-Travaglio, che c'entra? Certo, la penna è appassionata di musica, eppure forse un poco stonava.

"Sicuri che il problema sia solo la Berlinguer?". Clamoroso in Rai, siluro dai vertici a Mara Venier

E per certo stonava per molti twittaroli che commentavano in diretta la puntata di Domenica In. Molti i commenti contro il giornalista del Fatto Quotidiano. "Indigesto Andrea Scanzi accanto al grande Bartoletti", commentava uno. E un altro: "No ve prego, ma Scanzi pure a Domenica In?". Poi gli haters che indulgono a inaccettabili insulti: "Come se non bastasse, Scanzi a rompere i co*** anche a Domenica In come sedicente esperto di musica. Del resto la trasmissione di zia Mara è puro trash, e lui ci sguazza benissimo". Insomma, Scanzi ospite non gradito...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.