Uomini e Donne, Tina Cipollari è una furia in studio a Uomini e Donne, la De Filippi costretta a intervenire

16 maggio 2022 a

a

a

Nuova puntata di Uomini e Donne. Nuova polemica. Al centro questa volta troviamo il nuovo cavaliere Fabio Nova. L'uomo venerdì scorso aveva criticato pesantemente Tina Cipollari e, nella puntata di oggi, lunedì 16 maggio, è tornato alla carica. Nova ha spiegato che le accuse di venerdì scorso erano ironiche. Ma a queste parole l'opinionista è andata ancora di più su tutte le furie. Ovviamente non mancano gli insulti al cavaliere: "Tu sei un grande…Prima dicono le cose…Per me credimi era meglio che non dicevi nulla…Questo finto pentimento…Eh su.."

"Fate pena, siete qui solo per...". Tina Cipollari perde la testa: insulti a Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Inutile il tentativo di Maria De Filippi di placare la Cipollari. La padrona di casa ha poi chiesto a Fabio di esprimere un opinione sul look di Tina, a quel punto il cavaliere si è alzato per osservarla meglio. Ecco quindi la frecciatina tagliente dell'uomo: "La cosa brutta è che quando si aprono le scarpe davanti si vede un po’ la cicca del piede nel mezzo…".

"Ma vaffa...". Uomini e Donne, Tina Cipollari perde il controllo: il raptus finisce in lacrime

La risposta di Tina non ha tardato ad arrivare: "Ma veramente…Vai, vai…La ciccia sul piede…”. Non sembra scorrere buon sangue tra i due, ma questo è solo l'inizio. D'altronde si sa, se a Tina non sta simpatico qualcuno in studio, allora la sua sorte nel programma è segnata. Ne vedremo delle belle!



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.