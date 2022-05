Masterchef, voci impazzite su Joe Bastianich: pare che... qualcosa di impensabile

Francesco Fredella 17 maggio 2022 a

a

a

Per la serie: a volte ritornano. A Masterchef, in onda su Sky, potremmo rivedere un personaggio che conosciamo bene e che è diventato molto famoso proprio in quel programma. Dopo ben 8 edizioni, Joe Bastianich nel 2019 ha deciso di lasciare lo show. Il suo sembrava un addio definitivo, ma a quanto pare non è affatto così perché - secondo rumors - potrebbe tornare molto presto. E sempre nei panni di giudice. Sicuramente Bastianich è un volto molto famoso in quel format. Impossibile dimenticarlo. Adesso, l'imprenditore americano - 53 anni - parla a Il Corriere della sera e dice: “MasterChef ha rappresentato un bellissimo percorso della mia vita”.

"Io e le droghe". Joe Bastianich, una confessione sconvolgente: "Ne ho usate parecchie, e posso dire che..."

Non c'è nostalgia, ma solo la voglia di rispolverare la tv. “Sì, mi manca. Vediamo che succede”, confessa. Sembra un vero e proprio appello ai piani alti affinché possa tornare in quello studio. Solo tre anni fa decideva di mollare tutto, tra lo stupore della gente. Una pausa di riflessione, come si dice in gergo. Ora la voglia di ritornare.

"Cracco e Bastianich? Devo dire che...". Terremoto-Masterchef, bordata di Barbieri: cos'è successo a telecamere spente

Attualmente, sono tre i giudici di MasterChef: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Un trio ben consolidato, che secondo Barbieri rappresenta “il trio perfetto” (si tratta di una frase detta a febbraio 2022 nel corso di TvTalk). Quasi una frecciata a Carlo Cracco e Bastianich. Sarà realmente così? Non si sa. Ma, sicuramente, si è trattato di un'affermazione abbastanza forte che potrebbe aver gelato gli ex protagonisti del programma di Sky. Per adesso, però, non si conoscono le reazioni. I diretti interessati non hanno commentato.

"Inginocchiati". Joe Bastianich, molestie sessuali e maxi-risarcimento. Mister Masterchef travolto dallo scandalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.