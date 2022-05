Enrico Mentana mai visto prima: fuori controllo, ride e non riesce più a condurre

Francesco Fredella 18 maggio 2022 a

a

a

E a La7 Enrico Mentana, fuoriclasse indiscusso della tv italiana, è protagonista di un gustoso siparietto con Dario Fabbri, l'analista di guerra, durante lo speciale pomeridiano del TgLa7. Si parla di Ucraina e dell'invasione russa, come accade ormai da 83 giorni nella maggior parte dei programmi.

"Se lei fosse un cittadino russo avrebbe più paura dell’esercito europeo o dell’allargamento della Nato?". Tutto - dopo questa domanda - si trasforma in un qualcosa di... incontenibile. Risate a crepapelle, incontenibili. Da una parte c'è Fabbri che fa ironia, dall'altra Mentana. In un momento tutto da ridere che potete vedere nel video qui in calce:

Il punto è che le maratone di Mentana, in onda ore e ore, sono a volte imprevedibili. E infatti a tal proposito c'è un particolare molto gustoso: i due, davanti alle telecamere, si danno del lei pur essendo molto in confidenza da tanto tempo (questa è una notizia che molti sanno).

Mentana chiude il TgLa7 con queste parole: "DiMartedì? Non lo sappiamo". Tutti spiazzati, la voce su Floris

Secondo quanto racconta TvBlog, sempre molto informato sui retroscena della tv, "Enrico Mentana e Dario Fabbri davanti alle telecamere" si danno del lei "anche se ormai da tempo siano assai in confidenza e siano diventati soci d’affari (il primo è l’editore, il secondo è il direttore della nuova rivista Domino, che si occupa di geopolitica)". E ora potrebbe accadere qualcosa di nuovo anche nel campo delle imitazioni con Maurizio Crozza, ad esempio, che ha sempre preso spunto dalle dinamiche televisive di "Mitraglietta" - come viene soprannominato Mentana.

"Meloni tocca il suo massimo storico". Sondaggio-Mentana: il balzo clamoroso di FdI (e il Pd arranca)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.