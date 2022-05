Barbara Palombelli sostituita, "motivi personali": le voci dietro l'assenza a Stasera Italia

18 maggio 2022 a

Barbara Palombelli momentaneamente assente. La conduttrice di Rete 4, per ragioni sconosciute, non può presenziare Stasera Italia e così Mediaset l’ha sostituita. Il cambiamento, almeno stando ai vari rumors, non sarà lungo. In totale dovrebbero essere quattro le puntate senza la Palombelli. Un dettaglio che fa pensare che la giornalista tornerà in sella al talk serale già a partire dalla prossima settimana, dunque lunedì prossimo, 23 maggio. Successivamente la conduttrice andrà in ferie per tutta l’estate per poi tornare puntualmente in onda a settembre per la stagione tv 2022/2023.

Chi la sostituisce allora? A condurre Stasera Italia c’è così Stefania Cavallaro, anche lei giornalista di Rete4. "Questa è una casa per me nuova ma sono comunque nella famiglia di Rete4, della quale prometto di prendermi cura" sono state le prime parole con cui si è presentata in apertura di trasmissione. La Cavallaro ha precisato inoltre che la collega è assente per motivi personali ma non è scesa nel dettaglio.

Ad aggiungere qualcosa in più la diretta interessata: "Ho un annuncio da fare: per quattro serate troverete qui al mio posto Stefania Cavallaro. Io ho degli impegni e tornerò lunedì prossimo", aveva detto la Palombelli prima di cedere lo sgabello.

