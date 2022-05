Serena Bortone e la malattia di Carlotta Bertotti: "Nascosta per anni", lo sconvolgente "Nevo di Ota"

20 maggio 2022 a

a

a

Nell'ultima puntata andata in onda oggi, venerdì 20 maggio, di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha intervistato un ospite speciale con una dura storia alle spalle. La protagonista in questione è stata la nota influencer Carlotta Bertotti, conosciuta al grande pubblico per i suoi scatti pubblicati su Vogue.

"Questo non me lo dovevi fare...". Imbarazzo dalla Bortone, cosa si sente: Zanicchi al veleno

Da quando è molto piccola la ragazza convive con una malattia della pigmentazione, la Nevo di Ota, questo è il nome della patologia che le copre metà del viso. Carlotta ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa dove ha confessato di aver attraversato un lungo percorso mentale per attraversare la sua malattia. Ci sono voluti diversi anni e un percorso di terapia molto lungo. "È difficile quando nasci un modo vederti cambiare. Mi vedevo diversa rispetto agli altri bambini, alle persone nella mia vita. Ho trovato come mezzo un trucco profondo per coprire tutto. Ho iniziato a intorno ai nove anni a truccarmi" ha confessato la ragazza.

"Purtroppo ha perso la madre ieri": Serena Bortone rivela in tv il dramma di Samuel Peron

Carlotta ha spiegato di aver coperto la sua 'macchia' fino all'ultimo anno di liceo, dopodiché si è stancata di vivere nell'ombra. La ragazza ha specificato che non è mai stata bullizzata pe la sua condizione e che nessuno mai si è permesso di prenderla in giro. "Durante le superiori. Sono tornata a casa, il trucco si era crepato e ho capito che quella vita non mi rendeva più felice. Ho deciso di cambiare radicalmente il mio modo di vedermi. E poi in gita mi sono mostrata ai miei compagni struccata". Carlotta ha quindi deciso di iniziare a vivere e accettarsi per quello che è. Dopo tutta la sofferenza provata oggi Carlotta ha ricevuto il suo riscatto ed è una delle influencer più amate e ammirate sui social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.