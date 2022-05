Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in studio: le parole di Mika che la fanno crollare

Francesco Fredella 23 maggio 2022 a

Standing ovation per Mara Venier. Lei, unica e insostituibile regina della tv, fa il pieno di applausi. Veri, spontanei. Il pubblico adora il suo modo di condurre una trasmissione così importante come Domenica In. Mara super tutti: da anni è al timone di quel programma: si tratta della quattordicesima edizione.

Persino Mika, reduce dall'Eurovision, durante la puntata in corso, ricalca la forza della conduttrice. «Sono sincero Mara, quando ci sei tu è un'altra cosa» dice il cantante. Zia Mara scoppia in lacrime. «E' come lo fai, quando ci sei tu è un'altra cosa, dai energia» continua. «Sono felice di essere con te e ci sarò ad ottobre in studio». A quel punto scoppia l'applauso: pubblico in delirio. Zia Mara ringrazia Mika e il pubblico: «Grazie davvero, sei carinissimo. Siete fantastici».

La Rai sa bene quanto sia forte una donna come lei ed è per questo, come si viene da sapere dai rumors, che sarà al timone anche della prossima edizione di Domenica In. Mara, così, brinda alla quindicesima stagione televisiva superando di fatto persino Pippo Baudo, che per anni è stato al timone di quel programma tanto amato dagli italiani. Share altissimo, ospiti di rilievo, pubblico in delirio: Domenica In targata Mara Venier è anche questo. E non solo. C'è molta attualità e collegamenti con i fatti della settimana. La Venier ha superato prove del fuoco difficilissime con il lockdown di marzo 2020 quando era sola in studio con pochissimi assistenti. Un periodo che nessuno dimentica, per fortuna la sua bravura è servita alla tv italiana che ha fatto compagnia a milioni di ascoltatori chiusi in casa.

