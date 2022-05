Reddito di cittadinanza, la Santanchè umilia Daniele: "Che esempio è per i suoi figli", è il caos

23 maggio 2022 a

Ennesimo scontro a Non è l'arena, programma condotto da Massimo Giletti in onda su La7. Nell'ultima puntata di ieri sera, domenica 22 maggio, a battibeccare sono stati Daniela Santanchè e Daniele Aversa, un percettore del reddito di cittadinanza. Proprio quest'ultimo era l'argomento di discussione tra i due. La senatrice di Fratelli d'Italia non è andata giù leggera con Daniele in quanto ha dichiarato che un uomo di 47 anni che percepisce il reddito di cittadinanza: "Non è dignitoso nei confronti dei suoi figli vedere un padre che sta a casa e prende 950 euro".

L'uomo a queste parole si è immediatamente alterato e ha iniziato a urlare contro la Santanchè. Giletti ha allora cercato di calmare gli animi ma la senatrice ha rincarato la dose dicendo: "Lui ha anche rinunciato a dei posti di lavoro che gli sono stati offerti, questo è un motivo in più per togliergli il reddito di cittadinanza". Accusandolo anche di lavorare in nero.

A quel punto Daniele ha replicato accusandola di essere matta e di dire 'cavolate'. L'uomo sostiene infatti di aver voglia di lavorare ma non è riuscito ancora a trovare un impiego. La Santanchè non potendolo più sopportare gli ha ripetuto ancora una volta: "Lei è l'esempio per tutti gli italiani che il reddito di cittadinanza non si deve dare a persone come lei. Bisogna andare a lavorare!".



