L'Aria che tira, incursione in diretta: "Mi deve scusare ma...", Myrta Merlino sconvolta

Incursione in diretta a L'Aria che tira su La7: Myrta Merlino è stata sorpresa dall’ingresso in studio di Barbara Foria, la comica e attrice napoletana che spesso la imita. "Voglio fare un selfie con Myrta, voglio far fare un sorriso a questa conduttrice pazzesca...", ha detto l'inattesa ospite. A quel punto la giornalista ha chiesto scusa a Fausto Bertinotti, che era collegato con il programma: "Presidente mi deve scusare, ma qui è arrivata una donna con cui ho un rapporto molto speciale, non solo perché mi prende in giro e mi imita da un bel po' di tempo, ma perché ci ricorda che l'ironia e il sorriso ci aiutano sempre, anche nei momenti più bui".

Bertinotti si è detto subito d'accordo con le parole della Merlino e ha aggiunto: "Certo, il sorriso può essere contagioso". "Dovremmo mandare donne con l'intelligenza di Barbara ai tavoli dei negoziati di guerra, non ci sono mai", ha poi puntualizzato la conduttrice del talk. La Foria ha parlato del suo nuovo spettacolo, a teatro a Roma fino a domenica 29 maggio, "Volevo nascere scema per non andare in guerra".

Barbara Foria a L'Aria che tira, il video

Riferendosi al suo one woman show, poi, la Foria si è rivolta alla Merlino e ha detto: "Faccio un omaggio a te, a Serena Bortone e anche a Donna Imma Polese del castello delle cerimonie".

