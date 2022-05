Don Matteo, la rivelazione della perpetua Natalina: "Mi ha lasciata, sono scoppiata in lacrime"

Francesco Fredella 2 27 maggio 2022 a

Ultima puntata di Don Matteo, la fortunata fiction di Rai 1 che da questa stagione vede l’arrivo di Raoul Bova al posto di Terence Hill (che ha lasciato definitivamente il set). Al settimanale Di Più parla in una lunga intervista Nathalie Guetta, che interpreta la perpetua. “Avevo circa quarant’anni ed ero appena stata lasciata dal mio fidanzato. Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata”, racconta.

“Mi sentivo imprigionata in lei. Poi ho fatto Ballando con le stelle, il pubblico mi ha visto in un’altra veste e ho fatto pace con Natalina“, svela ancora. L’attrice - che negli anni è sempre stata sul set della fortunata serie tv - dice di avere un rimpianto: di non aver mai interpretato una donna coinvolta in un’appassionante storia d’amore. Lei, tra l’altro, è molto affermata a teatro, ma non vuole tornare in giro per l’Italia. Insomma, cerca stabilità.

Per Nathalie Guetta, dopo le fatiche sul set, arriva una meritata vacanza. L’attrice è di casa a Parigi, ma sta per visitare New York, dove rimarrà per due settimane. Ora ha in mente un nuovo progetto: una fattoria che accolga animali abbandonati. “Ci sto lavorando con altri attori”, dice nel corso dell’intervista a DiPiù.

Don Matteo è prodotto dalla Lux Vide, una delle case cinematografiche e televisive più forti da sempre. Il pubblico, ormai da un decennio, sta premiando questa serie tv che dal punto di vista degli ascolti resta imbattibile.

