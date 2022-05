Pomeriggio Cinque, mega rissa tra Cecchi Paone e Ivano Michetti: "Sei un c..."

Francesco Fredella 27 maggio 2022 a

A Pomeriggio Cinque scontro tra Cecchi Paone e Ivano Michetti de I cugini di campagna. Il musicista racconta il momento dell'ictus di qualche anno fa, quando il cantante romano ha rischiato di morire ma è stato salvato grazie ai medici. Lui parla anche di miracolo. Cecchi Paone, però, ha cercato di riportare il discorso su una via più razionale senza parlare di Fede. Ed a quel punto Michetti si è risentito ed ha sbottato in diretta: “Hai finito? Ringrazia Barbara che ti fa lavorare. Imparare a rispettare le persone, cretino!”. A quel punto Cecchi Paone risponde a tono, ma con garbo: “Non bisogna mai dimenticare i medici, ok? Ivano non dice mai che è salvo grazie a loro!”.

Barbara d’Urso è costretta ad intervenire dopo diversi mesi in cui nel suo programma non si litigava più. “Ivano, non devi arrabbiarti e non devi urlare. Basta che non ti arrabbi, non urli e non dici parolacce. Devi calmarti”.

Scambi di opinioni, vedute diverse, ma bisogna sempre rispettare il punto di vista dell'altro. Senza cadere nel vortice delle polemiche inutile e delle parolacce che non servono a nulla.

Per Carmelita nazionale c'è stato un prolungamento di Pomeriggio5, che andrà in onda in un nuovo studio (più piccolo del solito), fino a giugno. Poi lo stop. Ma,d dati alla mano, le puntate stanno andando decisamente bene.

