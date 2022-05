Domenica In Show, Alessia Marcuzzi: "A calci nel c***o". Grosso imbarazzo ai vertici Rai

28 maggio 2022 a

Il grande ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, dopo la fine del lunghissimo sodalizio con Mediaset. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata l'ospite d'onore di Mara Venier, a Domenica In Show venerdì sera su Rai1 affiancando di fatto la collega nella prima parte della trasmissione. "Mi avevano offerto un programma che non volevo fare - ha rivelato la Marcuzzi, parlando del suo rapporto di amicizia con la stessa Venier -. Mara mi ha detto che se non lo avessi fatto, mi avrebbe dato due calci in cu***o". Risate generali tra il pubblico in sala e forse qualche imbarazzo per i vertici Rai che stavano ascoltando in diretta lo show di Zia Mara.

"E’ vero - conferma la padrona di casa, schietta come sempre -, le ho detto che se avesse detto no anche a quel programma, che era davvero molto carino, sarei andata a casa e l'avrei presa a calci in cu***o". Top secret, ovviamente, il nome del programma in questione, andato in porto con Marcuzzi al timone e oggetto, evidentemente, di grande successo. Se la Venier qualche anno fa fu cacciata letteralmente da Domenica In, trovando riparo a Mediaset, la parabola della Marcuzzi è stata forse inversa. La scelta di restare senza un programma, in mancanza di una prospettiva professionale che la entusiasmasse, è stata in parte anche una sua scelta. E stare lontana dallatv "mi ha fatto bene - ha ammesso in studio a Domenica In Show -. Sono una donna fortunata, posso permettermelo".

"Per farla venire qui stasera ho dovuto insistere", ha aggiunto la Venier, elogiandola per la determinazione e l'amore per il piccolo schermo che l'ha portata a lavorare senza soluzione continuità per molti anni. A Mediaset, le due si sono anche incrociate con soddisfazione reciproca: "A L'Isola dei Famosi ero una tua opinionista". Una coabitazione che ha cementato l'amicizia fuori dal set televisivo: "Lei mi fa magnà in continuazione - se la ride la Marcuzzi -. Quando mi invita a cena non c'è mai un semplice pesce al forno con le patate perché cucina sempre o l'amatriciana o la cacio e pepe o la lasagna".

