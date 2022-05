Striscia la Notizia svela l'erroraccio de "L'ispettore Coliandro": "Sono Tarantola", poi il disastro

31 maggio 2022 a

Striscia la Notizia come sempre è molto attenta agli strafalcioni delle fiction. E così nella puntata andata in onda ieri sera, 30 maggio, nel mirino del tg satirico è finita la fiction di Rai due, L'Ispettore Coliandro. In una clip isolata dalla redazione di Striscia La Notizia è evidente la confusione nel copione. Infatti nella fiction interpretata da Giampaolo Morelli, un poliziotto si qualifica così in una scena: "Sono l'ispettore Tarantola, venite qui...", dice al telefono uno degli agenti protagonisti.

Ma proprio qualche istante dopo accade l'impensabile. Lo stesso attore che interpreta sempre un agente di polizia, incontrando l'ispettore Coliandro, il protagonista, si presenta così: "Vicequestore Tarantola". Insomma nello spazio di una scena cambia qualifica. Una disattenzione che diversi telespettatori hanno notato e che è finita dritta dritta su Striscia la Notizia.

Adesso bisogna vedere come si presenterà nelle prossime puntate Tarantola, sceglierà il ruolo di vicequestore oppure si accontenterà di quello di ispettore? Di certo un altro passo falso nella fiction non sarà perdonato dai telespettatori che sono già pronti a segnalarlo un'altra volta a Striscia per la sua rubrica "Fiction Folies".

