Ti sento, Orietta Berti e la confessione dopo 40 anni: "Mi hanno trattata come un oggetto"

Proprio ieri, 1° giugno, l’intramontabile Orietta Berti ha compiuto 79 anni e oggi come un tempo cavalca ancora la cresta della popolarità. Per la cantante infatti continua essere un momento di grande successo in quanto è riuscita a farsi amare, oltre che dalle generazioni passate, anche dai più giovani. Intervistata da Pierluigi Diaco nel programma Ti Sento, la Berti ha però raccontato uno spiacevole aneddoto della sua carriera.

È riuscita a parlare ancora una volta senza peli sulla lingua, perché si sa, Orietta Berti di maschere non ne ha mai indossate, e anche questa volta ne ha dato la prova. "Mi hanno trattata come un oggetto, nel 1980 mi sono ribellata" ha esordito la cantante che ha poi continuato: "Una volta… più di una volta mi son sentita un oggetto. Perché tu esprimi la tua voglia di fare una cosa e dall’altra parte ti dicono no, se facciamo così non c’è abbastanza guadagno. Tu mi vuoi togliere un’orchestrazione, un maestro bravo per fare un arrangiamento perché dici che dopo non c’è abbastanza guadagno, una soddisfazione me la puoi anche dare". Un vero e proprio sfogo quello della Berti.

La cantante ha fatto riferimento a più di quarant’anni fa a un momento della sua carriera che in qualche modo l’ha segnata particolarmente: "L’anno dopo mi sono messa a produrmi e a finanziarmi da sola discograficamente. Quando ti produci da sola è naturale che non puoi entrare più nelle classifiche perché non hai la forza di una major che ti fa entrare" ha spiegato. Orietta ha però anche ammesso di aver sempre avuto un riscontro positivo dai suoi fan: "Vedi la gente che viene (ai concerti), che ti fa i complimenti, che ti apprezza per quello che hai fatto. Io ho sempre avuto dalle persone il premio“. E questo ripaga sicuramente tutta la fatica.

