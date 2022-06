Storie Italiane, Eleonora Daniele chiude in lacrime: "Ce la devi fare, siamo tutti con te"

03 giugno 2022 a

a

a

Oggi, venerdì 3 giugno, l'amatissimo programma di Eleonora Daniele, Storie Italiane, in onda su Rai 1. chiude i battenti per l'estate dopo una stagione ricca di successi. A fine puntata la padrona di casa è passata ai consueti ringraziamenti alla sua squadra di lavoro che l'ha supportata durante tutte le puntate, proprio in questo momento la Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime.

Eleonora Daniele da record: ecco che cosa ha fatto in soli sette giorni

"Voglio mandare un abbraccio particolare al nostro Alessandro…”, ha affermato la conduttrice con la voce rotta dall'emozione. Dunque si è fermata un momento a causa della commozione e subito dopo ha aggiunto: "Ce la devi fare, siamo tutti con te!". Al momento non si è a conoscenza dell'identità di quest'uomo, protagonista dei ringraziamenti della padrona di casa, sicuramente però si tratta di un suo collaboratore al quale è molto legata.

"Dovete smetterla di chiamarmi così": Giorgia Soleri, esplode la rabbia in diretta su Rai 1



Prima di salutare definitivamente il pubblico, è stato mandato in onda un video con su scritto: "Storie Italiane torna a settembre". A partecipare agli ultimi istanti della puntata c'è stato poi Ivan Cottini, il modello malato di SLA che è da sempre un grande amico di Eleonora. Proprio quest'ultimo, dopo i saluti della conduttrice, ha detto rivolgendosi a lei “Grazie soprattutto a te”. Il programma ritornerà a tenere compagnia agli italiani il 12 settembre. A sostituire la fascia orario del programma ci sarà invece Unomattina Estate che si protrarrà eccezionalmente fino alle 12.00.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.