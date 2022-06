Striscia la notizia, "è pronto, a tavola". La moglie del virologo interrompe la diretta e lui sbotta

04 giugno 2022 a

Striscia la notizia, nella classifica del meglio del peggio visto in tv durante quest'ultima stagione, andata in onda ieri sera 4 giugno su Canale 5, ci sono le prove sconvolgenti de Lo show dei record, i concorrenti di Tu sì que vales, America's Got Talent con la sua bambina spaventosa. E infine il video di Coffee break che ha fatto il giro del web l'inverno scorso. In collegamento con Andrea Pancani su La7 ci sono Alan Friedman e un fantomatico virologo. Ad un certo punto, mentre quest'ultimo parla si sente la moglie che lo chiama interrompendo quindi la diretta: "È pronto! A tavola...", scatenando la rabbia dell'esperto.

Il servizio di Striscia la notizia su Coffee Break (vedi dal minuto 7,20)

Questo filmato ha fatto il giro del web ma in realtà non è mai andato in onda a Coffee Break. Semplicemente si trattava di un "fake", che ha fatto impazzire il popolo social dopo che Ruben Coco lo ha postato. Sul sito di La7 si possono ancora vedere entrambe le versioni: quella originale con Federico Rampini e quella con la parodia di Ruben Coco.

Qui le due versioni di Coffe Break, l'originale con Federica Rampini e la parodia

