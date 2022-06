Non è l'Arena, Massimo Giletti in diretta da Mosca? "E Salvini...", il veleno di Dagospia

04 giugno 2022 a

Ufficiale: Massimo Giletti sarà a Mosca. Il conduttore di La7 presenterà Non è l'Arena direttamente dalla Piazza Rossa. Dopo le prime indiscrezioni, le polemiche e le grandi manovre organizzative, la trasmissione conferma. Non è l'Arena sarà il primo programma italiano a spostarsi a casa del "nemico", nella Russia di Vladimir Putin, la stessa che il 24 febbraio ha invaso l'Ucraina. Per l'occasione, si legge nelle anticipazioni, ci sarà anche un botta e risposta con Massimo Cacciari.

Il filosofo sarà chiamato a dire la sua sulla guerra in corso e sulle sanzioni imposte dall'Occidente. Ma i temi non finiscono qui, perché al centro dell'attenzione ci sarà il blocco all’export di greggio e le riduzioni del gas, ma anche la crisi alimentare con un viaggio nella filiera del grano. Spostandoci in Italia, Giletti tornerà sul controverso reddito grillino e sulla crisi economica che dovremo affrontare nei prossimi mesi.

Tra gli altri ospiti Sandra Amurri, Vladimir Solovyev, Myrta Merlino, Alessandro Sallusti, Emanuele Fiano e Luigi Scordamaglia. Quella di domenica 5 giugno sarà una puntata all'insegna della sorpresa con Giletti protagonista di un vero e proprio colpaccio. Non è un caso che Dagospia, rilanciando la notizia, abbia commentato così, al vetriolo: "Salvini impara da Giletti". Insomma, ogni riferimento al mancato viaggio a Mosca del leader della Lega non è puramente casuale.

