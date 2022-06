Non è l'Arena, Alessandro Sallusti lascia la diretta: "Cremlino palazzo di m... basta sceneggiate"

06 giugno 2022 a

a

a

A Non è l'Arena, il talk show condotto dalla Piazza Rossa di Mosca, da Massimo Giletti su La7, è accaduto di tutto. L'ultima puntata era stata preceduta da fortissime polemiche per la richiesta da parte del conduttore di condurre il programma dalla Russia con un'intervista a Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri del Cremlino, Sergej Lavrov. Tra gli ospiti in collegamento dell'Italia c'era anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti.

"Cosa voglio capire qui". Massimo Giletti arrivato a Mosca: clamorosa 'missione' in Russia

E proprio Sallusti nel corso della trasmissione ha deciso di abbandonare la diretta. Dopo che la Zakharova aveva parlato quasi un'ora, il direttore di Libero, rivolgendosi a Giletti, ha affermato: "A questa sceneggiata io non voglio più partecipare, grazie".

"Ma che, stiamo scherzando?": la rabbia di Giletti dalla piazza Rossa, perché si scatenerà l'inferno

E ancora: "Pensavo fossi andato a Mosca per parlare al popolo russo. Mi trovo davanti ad un asservimento totale di fronte alla peggiore propaganda che ci possa essere. Il Cremlino è un palazzo di merda, lì il comunismo ha fatto i più grossi crimini". Poi l'affondo: "Rinuncio al compenso pattuito ma non ci sto a fare la foglia di fico a quei due coglioni che hai lì di fianco, me ne vado". Sallusti si riferiva ai due ospiti russi accanto a Giletti, tra cui anche il conduttore televisivo russo Vladimir Soloviev, una delle voci più vicine al presidente Putin e uno degli anchorman più critici nei confronti dell'Italia e del governo Draghi impegnato nella mediazione tra Russia e Ucraina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.