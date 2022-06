Storie italiane, Eleonora Daniele da record: "Questi ultimi minuti...", la ragione delle sue lacrime

06 giugno 2022 a

Chiude in bellezza con una puntata interamente dedicata alla disabilità, Eleonora Daniele porta a termine l'edizione di Storie italiane su Rai1 - che torna a settembre - con un risultato sorprendente nonostante i bassissimi ascolti di "Uno mattina" che non ha fatto da traino. Eleonora dunque vince questa partita con grandi risultati anche in seconda parte dove ha raggiunto mediamente il 18 /19 % di share. La nuova edizione di Storie italiane torna a settembre con tutta la squadra di Rai1.

Eleonora Daniele da record: ecco che cosa ha fatto in soli sette giorni

Nell'ultima puntata saluta tutti. E si commuove. Al suo fianco c'è Ivan Cottini, ballerino che sta lottando da anni contro la malattia (qualche anno fa sul palco di Sanremo aveva dedicato proprio alla Daniele una performances). Lo fa di nuovo negli studi di Saxa Rubra, da dove va in onda in diretta tutti i giorni "Storie italiane".

"Piccola mia". Storie italiane, la commozione incontenibile di Eleonora Daniele

"Siamo qui insieme in questi ultimi minuti per chiudere la nostra trasmissione", ha proseguito. "Permettetemi di ringraziare tutti quanti, di dirvi semplicemente grazie, alla squadra, agli inviati, ai filmaker, tutti i ragazzi e le nostre ragazze, un grazie speciale a tutti dalle luci alla regia", dice Eleonora che saluta il pubblico per l'estate. Poi le lacrime e quel messaggio:" Voglio mandare un abbraccio sincero al nostro Alessandro, ce la devi fare. Siamo con te Ale, Forza".

