Striscia la Notizia smaschera il sensitivo dei vip: "Fanno 780 euro". Clamoroso, a chi ha fatto le carte il cialtrone

Un sedicente mago che si definisce sensitivo e amico di molte star dello spettacolo: di lui si è occupato Max Laudadio nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri su Canale 5. L'uomo avrebbe detto pure di essere stato la chiave del successo di alcuni vip. L'inviato del tg satirico, allora, ha voluto mettere alla prova le sue presunte doti. "Navigando in internet abbiamo trovato un sito in cui lui si definisce chiaroveggente, cartomante, medium, mago di primo livello tra i più famosi d’Italia ed Europa", ha spiegato Laudadio nel servizio.

"Una mia collaboratrice fa finta di essere la mia fidanzata e dice che stiamo vivendo un periodo difficile", ha proseguito l'inviato. Quando la donna lo ha incontrato, il mago ha subito tirato fuori gli attrezzi del mestiere, i tarocchi, e ha detto: "Non credo che la causa dell'allontanamento sei tu. Lui psicologicamente non sta messo bene, questa è una persona terrorizzata". Poi l'analisi: "Guarda, 5-6 carte, tutte rovesciate, la luna rovesciata, quindi nemici nemmeno tanto occulti. La giustizia rovesciata, un rischio conclamato. La stella rovesciata, quindi anche paura, mancanza di fiducia. Le carte fanno schifo, sono tutte brutte".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sul sedicente mago

Laudadio, però, lo ha smascherato subito: "Scaramanzia a parte, volete sapere perché le carte sono uscite tutte capovolte? Le carte sul tavolo prima sono dritte, poi il mago le prende e inizia a mischiarle ruotandole. Le mette al contrario proprio lui". Alla fine, quando la donna gli ha chiesto l'eventuale compenso, lui ha sparato una cifra enorme: "Verrebbe a costare 780 euro". Raggiunto dall'inviato, il sedicente mago si è giustificato così: "Io parto dal presupposto che mi si dica la verità".

