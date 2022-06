Striscia la Notizia, la riconoscete? Senza top né slip, la foto che infiamma i telespettatori

04 giugno 2022 a

Angela Cavagna, nonostante l'addio alla tv, fa ancora impazzire i suoi tanti ammiratori. Il motivo? Una foto completamente senza veli. L'ex infermiera sexy di Striscia la Notizia pubblica una foto a dir poco bollente. Su Instagram la Cavagna si fa immortalare senza top né slip sdraiata sulla sdraio. Da tempo l'ex showgirl ha lasciato i riflettori per trasferirsi a Tenerife dove cura una azienda agricola. Si tratta di una tenuta di oltre 10mila metri quadrati e dieci quote d’acqua in località Los Zarzales, nei pressi di Güímar.

Una località che l'aveva però fatta penare, come lei stessa aveva ammesso: "Siamo veramente stufi di Güímar. Dopo la prima rapina, ad ottobre 2021, abbiamo colto i ladri in flagrante ma la Guardia Civil non ha fatto nulla. Non abbiamo le prove, ma siamo certi che gli autori del secondo e terzo furto siano gli stessi, ma neanche loro sono stati consegnati alla giustizia".

E ancora: "Abbiamo preso 100 metri di recinzione di Ercole, un aratro a motore, macchinari vari, oltre agli investimenti per tutta la tenuta". Per questo la Cavagna non aveva nascosto di voler lasciare le Canarie. E chissà che non l'abbia fatto davvero. A vedere la foto sotto il sole cocente, sembrerebbe di no.

