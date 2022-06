Striscia la Notizia, Michelle Hunziker: "Il mio secondo sedere", imbarazzo in studio

03 giugno 2022 a

"Ma dove vai, bellezza in bicicletta?": sulle note di questa canzone Gerry Scotti e Michelle Hunziker hano fatto il loro ingresso nello studio di Striscia la Notizia per la puntata del tg satirico andata in onda questa sera su Canale 5. Subito dopo, la conduttrice si è rivolta al collega e ha voluto ricordare un momento del passato: "Questa canzoncina mi ha fatto venire in mente una cosa che tu non ti ricorderai: 1994, Portofino, io sono entrata suil palco con questa canzone con la biciclettina e tu mi aveva presentato".

"Carramba che sorpresa", ha commentato allora Gerry. I due, infatti, si conoscono e lavorano insieme ormai da molti anni. E l'affinità e la complicità che hanno in tv lo dimostrano perfettamente. "Qui siamo a Striscia e il nostro slogan è: 'hai voluto condurre striscia e ora pedali'", ha proseguito ironicamente il conduttore. Che poi ha spiegato: "Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, un mezzo che ci salva la salute, il traffico e tutto quanto...".

Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia la Notizia, il video

A quel punto è intervenuta Michelle, che ironicamente ha detto: "A me lo dici? Che la bici è sempre stata il mio secondo sedere...". La showgirl, poi, parlando con Gerry ha detto: "Ma quante gite abbiamo fatto insieme io e te?". E in quell'istante è comparso sul grande schermo dietro il bancone un fotomontaggio in bianco e nero di due ciclisti professionisti con le facce di Michelle e Gerry. E tutti giù a ridere.

