Striscia la Notizia, come ci avvelenano col pesce: la truffa, attenzione a questo video

08 giugno 2022 a

a

a

Anche a Striscia la Notizia, il pesce è al centro dell'attenzione. Già, perché del mercato ittico in questi ultimi giorni se ne sta parlando molto, anzi moltissimo. La ragione? Le conseguenze della guerra in Ucraina, ovvero l'impennarsi dei prezzi della benzina che ha spinto i pescatori a scioperare. Risultato? Non solo costi alle stelle, ma anche niente pesce italiano. Sui banconi troviamo infatti pietanze che arrivano dall'altra parte del mondo e sulle cui modalità di conservazione e trasporto è lecito nutrire più di un dubbio.

"Fanno 780 euro". Striscia smaschera il sensitivo dei vip: clamoroso, a chi ha fatto le carte questo cialtrone

Ma Striscia affronta la questione da un punto di vista differente. Siamo alla puntata del tg satirico di Canale 5 in onda nella serata di mercoledì 8 giugno, dietro al bancone, a condurre, la collaudata coppia composta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Il famosissimo politico italiano "uguale a questa scimmia": Striscia la Notizia-choc | Video

Ma a parlare del pesce è l'inviato Max Laudadio, che presenta l'ultima puntata di una rubrica che chi conosce il tg satirico ideato da Antonio Ricci ormai conosce molto bene, ovvero "È tutto un magna mangna", spazio in cui Laudadio si occupa di bufale e disinformazione culinaria. E questa volta tocca ai prodotti del mare. Già, perché Laudadio smaschera il canale YouTube "5-minutes-crafts", dove vengono pubblicati alcuni video che propongono metodi rapidi e peculiari per conservare il pesce. Peccato che come spiega Striscia la Notizia si tratti di menzogne che possono mettere in pericolo la vostra salute. Ecco perché...

Striscia la Notizia, fake-news sulla conservazione del pesce: ecco il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.