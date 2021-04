Denise Pipitone e Olesya, Federica Sciarelli: "Cosa potrebbe essere successo alla ragazzina sparita". Dalla Russia, l'ultima speranza

02 aprile 2021 a

La ricerca di Denise Pipitone, nella redazione di Chi l'ha visto?, va avanti da anni. Per l'esattezza dalla prima puntata condotta da Federica Sciarelli: "Raccontammo di due ragazze - ricorda la conduttrice e giornalista intervistata dal Quotidiano nazionale -, una era Denise e in studio c'era mamma Piera; l'altra era Elisa Claps e ospitammo il fratello Gildo. Le loro storie mi colpirono molto e con Piera siamo diventate amiche".

Ora, un clamoroso servizio ha messo in relazione Denise a Olesya Rostova, 20enne russa adottata e alla ricerca della sua vera madre in un programma tella tv russa. La somiglianza con Piera Maggio è notevole, e la speranza è che Olesya sia in realtà Denise, sparita dalal sua casa di Mazara del Vallo l'1 settembre 2004, a soli 4 anni. "Sarebbe troppo bello per essere vero", risponde la Sciarelli, cercando di spegnere i fin troppo facili entusiasmi. "La speranza che sia così viene dal cuore, la risposta ce la darà la scienza dopo l'esame del Dna. Rimango, come Piera, con i piedi per terra - prosegue la giornalista di Rai3 -. C'è sempre una possibilità che la ragazzina rapita sia stata affidata a un'altra famiglia. La mamma ha sempre detto 'io la cerco viva' e quindi continueremo a parlarne fino a prova contraria. La vicenda di Mosca ritengo sia molto interessante, una storia nella storia che abbiamo ritenuto giusto affrontare. Diciamo che la mia è una cauta speranza".

Il dramma di Denise ricorda molto da vicino quello di Angela Celentano: "Quando ci fu la segnalazione di un possibile avvistamento in Messico mandammo la troupe, le speranze si erano riaccese. Anche per lei la speranza sarà l'ultima a morire". In ogni caso, assicura la Sciarelli, "il nostro è un lavoro duro, non semplice. Può accadere che gli investigatori dopo un certo periodo non seguano più un fatto con lo stesso impegno, per noi invece nulla finisce nel dimenticatoio".

