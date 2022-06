Eva Sibatullina uccisa a coltellate a 17 anni, "di chi era figlia": un caso inquietante a Mosca

06 giugno 2022 a

Da Mosca arriva una notizia agghiacciante. Eva Sibatullina, una ragazza di 17 anni, è stata uccisa dal suo fidanzato, che l’avrebbe pugnalata più di dieci volte al petto. Un omicidio brutale, messo in atto dal ragazzo che in teoria la amava: a fare la triste scoperta del cadavere è stato il padre di Eva, all’interno di un edificio abbandonato in un villaggio, situato a pochi chilometri da Mosca.

A fare scalpore non è solo l’omicidio in sé, ma anche il fatto che la Sibatullina fosse una “figlia di” piuttosto importante: suo padre era infatti Marat Sibatulin, ministro dell’edilizia russo. Dopo che la denuncia della scomparsa erano scattate le ricerche della ragazza, terminate con la brutale scoperta: il corpo privo di vita della 17enne è stato trovato in un edificio abbandonato nel villaggio di Romashkovo, nei pressi di Mosca. Il delitto è stato commesso da Kirill Yurchikov, anche lui 17enne: il ragazzo ha confessato l’omicidio dopo essere stato obbligato dal padre Sergey, un altro ufficiale della Guardia nazionale russa.

Stando alle ultime indiscrezioni, alla base del feroce omicidio ci sarebbe la gelosia: i due ragazzi avevano litigato qualche giorno fa, dopodiché lui avrebbe visto Eva parlare con due amici e sarebbe andato su tutte le furie, credendo che lei voleva tradirlo o lo avesse già fatto. Quando sono rimasti da soli sarebbe scoppiata una discussione, sfociata poi nell’omicidio. Sono però ancora in corso le indagini, considerando che la Sibatullina era una importante “figlia di”.

