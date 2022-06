Michelle Hunziker, "fisico bestiale". Striscia la notizia, spunta una foto clamorosa

09 giugno 2022 a

a

a

Il "fisico bestiale" di Michelle Hunziker e Gerry Scotti e le loro passioni segrete. A Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, i due padroni di casa divertono e si divertono a prendersi bonariamente in giro. "Madre Natura è stata veramente magnanima con te, guardate signori che popò di donna", esordisce Gerry in ginocchio dalla svizzera più amata d'Italia.

Il famosissimo politico italiano "uguale a questa scimmia": Striscia la Notizia-choc | Video

"Grazie per il popò, salutiamo Madre Natura - sorride la Hunziker, che indossa un taillerur di taglio maschile indossando però il gilet "a pelle", dettaglio vezzoso e altamente sensuale -. Ma Gerry, ricordati che da niente non arriva niente, bisogna farsi un mazzo tanto in tutte le cose. Io faccio sport da quando sono piccola". La Hunziker ha le prove: la regia manda in onda la foto (ovviamente, uno spassoso fotomontaggio) in cui da bebè solleva un bilanciere pesantissimo. "Facevo pesistica fin da piccola!", rivendica con orgoglio. "A casa mia fanno body building tutti, Aurora, Sole, Celeste... Anche le bestie". E via di altra foto con due cagnolini intenti a sollevare pesi.



Michelle Hunziker e Gerry Scotti, "fisico bestiale": guarda il video di Striscia la notizia

"Anche io faccio la mia ginnastica - ribatte Scotti -, anzi, ho adibito la mia cantina in palestrina". "C'hai le prove?", chiede la collega. "C'ho la foto". E uno Gerry sotto sforzo solleva un bel carico di salami, coppe, pancette e prosciutti. "La cosa strana è che mentre io faccio gli esercizi, i pesi perdono peso e io lo prendo". Chissà come mai.

"Fanno 780 euro". Striscia smaschera il sensitivo dei vip: clamoroso, a chi ha fatto le carte questo cialtrone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.