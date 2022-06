Striscia la Notizia, Mara Venier e gli uccellini: "Lo fa sempre", imbarazzo in diretta

11 giugno 2022 a

Non poteva mancare la “Gold Edition” dei “Nuovi Mostri” per chiudere la 34esima stagione di Striscia la Notizia. La celebre rubrica ha raccolto tutti gli episodi più curiosi degli ultimi tempi, compreso quello che ha visto protagonista Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In stava intervistando Ornella Muti, reduce dall’esperienza sul palco del Festival di Sanremo, e a un certo punto si è lasciata andare ai doppi sensi.

“Hai fatto una scelta radicale di vita - ha dichiarato la conduttrice di Rai1 - vivi tra la natura, gli uccellini. Tutte le mattine uccellini, al tramonto uccellini, alla sera…”. Entrambe sono scoppiate a ridere, dopodiché la Venier ha concluso con “va bene così, con tutti questi uccellini che cantano?”. “La solita stakanovista del doppio senso - ha commentato Michelle Hunziker - ogni volta Mara può fare un gioco di parole sugli uccelli timbra il… ‘cardellino’”.

In quell’occasione si sono però affrontati anche argomenti più seri, come la presenza della Muti sul palco dell’Ariston: la sua performance a Sanremo ha attirato delle critiche. “Che fatica - ha confessato la Muti - ho accettato subito ma non avrei potuto dire di no, mi avrebbero fucilato. Ma non è il mio habitat, non ho i tempi televisivi, è difficile. Sanremo non è comodo, è una cosa canora e ho fatto quello che dovevo fare, punto”.

