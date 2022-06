TgLa7, Mentana gela Damiano Tommasi: "Ma che faceva? Entrava in campo a...", veleno puro

13 giugno 2022 a

Maratona dopo maratona, Enrico Mentana continua a restare in video a La7. L'occasione oggi, lunedì 13 maggio, sono le elezioni amministrative. E nel video a cui potete arrivare seguendo il link in calce si parla di Verona, dove l'ex calciatore ed ex romanista Damiano Tommasi arriverà al ballottaggio contro Federico Sboarina forte della vittoria al primo turno.

E Mentana si rivolge al suo inviato nella città scaligera, Raniero Altavilla: "Ma... Damiano Tommasi che fine ha fatto, Altavilla? Quella è un'intervista interessante". Già, lo si attende ma il candidato non si palesa.

Dunque Altavilla risponde al direttore del TgLa7: "Lo stiamo attendendo direttore. Damiano Tommasi rispecchia quello che è il personaggio: massima cautela, era così da giocatore ed è così da candidato politico al comune di Verona". E Mitraglietta: "Ma che faceva... entrava in campo a dieci minuti dall'inizio della partita?", scherza ridendo della sua battuta un poco velenosetta nei confronti di Tommasi. "No, assolutamente. Era una grande ragioniere di centrocampo. Lo spirito e la testa sono rimasti quelli, ci sono poche sezioni scrutinate", replica l'inviato. Ed ecco che Mentana infilza anche lui: "Voi tifosi romanisti siete tutti uguali". "No, mi dissocio assolutamente. Da romainsta...", conclude Altavilla. Già, è tifosissimo della Lazio.

