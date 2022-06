CartaBianca, un report per controllare Bianca Berlinguer: l'ultima trappola in Rai

16 giugno 2022 a

#Cartabianca è stato confermato. Il talk condotto da Bianca Berlinguer su Rai tre, accusato di avere ospiti filoputiniani e nonostante le polemiche sul contratto ad Alessandro Orsini nella prossima stagione televisiva ci sarà. Merito anche degli ascolti in crescita. Antonio Di Bella, nuovo direttore degli approfondimenti, ha infatti presentato il palinsesto in un vertice informale a Viale Mazzini. Riporta Il Fatto quotidiano che la sua lista è uguale a quella dell'ex direttore Mario Orfeo, che prevedeva la presenza di #Cartabianca.

E se l'amministratore delegato Carlo Fuortes parla di talk come "format inadeguato all'approfondimento giornalistico", Andrea Romano rilancia l'allarme sulla presenza di troppe posizioni filo-Putin nei programmi Rai: "È come se negli anni 40 ci fosse stata la par condicio tra Anna Frank e Goebbels". Infine, Maria Laura Paixa (M5S), sulla qualità dell'informazione, propone di fare dei sondaggi per capire il gradimento del pubblico ai programmi di news. "Facciamoli anche per chiedere se gli ospiti debbano essere pagati o no", aggiunge il presidente Alberto Barachini (FI). La sua proposta però si è arenata per lo stop del Movimento 5 stelle e di Fratelli d'Italia.

Tra le novità, per quanto riguarda l'informazione, c'è Lucia Annunziata in Ucraina dal 15 luglio dove realizzerà corrispondenze per tg e programmi di news, La torre e il cavallo di Marco Damilano (dal 5 settembre), Filorosso di Giorgio Zanchini, che farà il suo esordio martedì in prima serata su Rai3. In prima serata il giovedì su Rai 2 ci sarà Ilaria D'Amico, che ha resistito all'ipotesi Francesco Giorgino.

