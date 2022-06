Fiorello, "morta e sepolta per sempre": un terremoto in Rai, la sua scelta definitiva

18 giugno 2022 a

a

a

Fiorello archivia il Festival della musica. "Sanremo? La mia avventura al Festival è chiusa. Morta e sepolta per sempre". L'ammissione, che sicuramente non farà piacere ai suoi fan, arriva durante Gigi Uno come te, il programma in onda su Rai1 che celebra la lunga carriera di Gigi D'Alessio. Nonostante per lui l'esperienza alla kermesse musicale finisce, la stima nei confronti del conduttore rimane. "Amadeus - ammette - è il mio comico preferito".

"Chi pensa che le lacrime siano finte...": Mara Venier, la bomba del 'signore della tv'

Poi si lascia andare a qualche retroscena sulla festa della musica, spiegando che "al direttore artistico di Sanremo hanno dato un camerino cabrio, il più piccolo di tutti!". Il motivo? "Ama è umile. Non usiamo l'aria condizionata, non c'è, deve morire qui". Intanto Amadeus è stato confermato Direttore Artistico e conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana.

"Non devono morire mai": Elisabetta Gregoraci, il dramma che la ha segnata

Chi ci sarà al suo fianco? Una sorpresa. Di certo, al momento, c'è solo il regolamento. Il volto Rai ha deciso di pubblicarlo con largo anticipo, a giugno. Anche per il 2023 si confermano 25 cantanti in gara, di questi tre sono i finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. La quarta serata sarà dedicata alle Cover dei brani che vanno dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999.

Tg1, voci impazzite su Giorgia Cardinaletti: ecco cosa sta per accadere in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.