Elisabetta Gregoraci, "non devono morire mai": il dramma che la ha segnata

Nella serata di ieri, venerdì 17 giugno, è ripartito Battiti Live: la prima tappa in Puglia, la serata come sempre verrà poi trasmessa, in differita, su Italia 1. Alla conduzione sempre Elisabetta Gregoraci, che prima del debutto si è concessa per una lunga intervista al settimanale Grazia. Colloquio in cui ha parlato di tutto: delle difficoltà nella sua vita, dei lutti, della sua carriera.

La Gregoraci ha raccontato anche il dolore provato per la perdita della madre, che si è ammalata quando Elisabetta e le sue sorelle erano ancora piccole. Per quel dolore, spiega la conduttrice, la sua non è stata un'adolescenza spensierata. "Il distacco definitivo l’ho vissuto male, le mamme non dovrebbero morire mai. Ci sono stati periodi in cui sono stata molto arrabbiata con la vita". ha confessato.

Nell'intervista c'è poi spazio per la vita sentimentale. E la Gregoraci conferma di essere tutt'ora single, per poi aggiungere: "Gli uomini si spaventano un po'". Insomma, l'ex di Flavio Briatore, con la sua bellezza e la sua popolarità, forse crea un pizzico di soggezione tra i maschietti. "Alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto", conclude speranzosa Elisabetta Gregoraci.

