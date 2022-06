Domenica In, bomba su Mara Venier: "Chi pensa che le lacrime siano finte..."

18 giugno 2022 a

a

a

Anche se la stagione di Domenica In è finita, si continua a parlare di Mara Venier, la mitica conduttrice del contenitore del pomeriggio della domenica in onda su Rai 1. Se ne torna a parlare sulle pagine del settimanale Nuovo, nella rubrica della posta curata da Maurizio Costanzo.

"Non è stato sempre facile": il clamoroso sfogo di Mara Venier davanti alle telecamere

Una lettrice e fedelissima di Domenica In, infatti, si è detta molto felice per la decisione di Mara Venier di restare alla conduzione almeno per un altro anno, nonostante da molto tempo faccia trapelare la volontà di "ritirarsi" per concentrarsi sulla sua vita privata. "Ho pianto anch’io, come lei, quando ha detto col cavolo che vado in pensione!", scrive la lettrice, la signora Arianna di Campobasso. Dunque aggiunge: "Chi guarderebbe il programma se non ci fosse lei alla conduzione?".

"Non lo farò". La struggente frase di Mara Venier: all'ultima puntata di Domenica In...

Da par suo, Costanzo si è speso nell'elogio di Zia Mara: "Se non ci fosse bisognerebbe inventarla", ha premesso. E ancora: "È una grande conduttrice e una professionista della televisione. La Rai ha fatto un grande acquisto, anni fa, quando ha deciso di ridarle fiducia", ricoorda Costanzo. Infine, una battuta contro chi ha criticato la Venier per il fatto di avere la lacrima facile: "Chi pensa che pianga apposta è sulla strada sbagliata", conclude tranchant Maurizio Costanzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.