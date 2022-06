Tg1, voci impazzite su Giorgia Cardinaletti: ecco cosa sta per accadere in Rai

18 giugno 2022 a

Dopo il caos che si è scatenato al Tg1 quando il direttore Monica Maggioni ha deciso di "punire" chi ha rifiutato di condurre la Rassegna Stampa del mattino - Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti - togliendoli dalla conduzione dell'edizione serale, ora in molti, secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio, avrebbero fatto "richieste di recupero ferie arretrate" e avrebbero portato "certificati medici che giustificherebbero il no alle alzatacce di prima mattina".

Tanto che Monica Maggioni a questo punto deve affrontare un altro problema: deve infatti trovare nuove forze per l'edizione delle 20 del Tg1. Rimossi infatti Giorgino, Chimenti e D'Aquino, il direttore punta su Giorgia Cardinaletti. "Una di queste scalpita da tempo e – anticipa Dagospia – debutterà direttamente lunedì 20 giugno: Giorgia Cardinaletti. Già in forza al tg, l’ex inviata della Formula 1 e conduttrice de La Domenica Sportiva", si ricorda, "gode degli apprezzamenti (meritati, aggiungiamo noi) della Maggioni, che nell’ira ha colto l’occasione di promuovere il suo pupillo". E ancora: "Ricordiamo che la giornalista di Fabriano, classe 1987, conduce in seconda serata su Rai 1 Via delle Storie, che è una sorta di 'rivisitazione' di Sette Storie che conduceva fino alla scorso anno proprio l’attuale direttore del Tg1". Ma oltre alla Cardinaletti, chi saranno gli altri volti?

