Chi l'ha visto, "Renzo, ma ha bevuto?". Sciarelli, in diretta l'impensabile

Imbarazzo a Chi l'ha visto. Nella puntata in onda su Rai 3 mercoledì 29 giugno, Federica Sciarelli ha ricevuto una telefonata poco comprensibile. In studio c'erano i genitori di Marianna Cendron, ragazza scomparsa nove anni fa da Treviso. Poco prima che nessuno avesse più sue notizie, l'allora diciottenne andò a vivere con un vicino di casa molto più grande di lei, Renzo. E proprio su di lui e il fidanzatino dell'epoca si sono subito concentrate le indagini. Questo stava raccontando la conduttrice, quando ha ricevuto una chiamata in diretta. Come di consueto il centralino della trasmissione ha passato alla persona dietro la cornetta, la Sciarelli. Ecco però che qualcosa non è andata per il verso giusto.

"Renzo, ha telefonato voleva dirci qualcosa?", ma dall'altra parte nulla solo qualche parola difficilmente comprensibile. E ancora: "Renzo, è lei che ci ha chiamati, voleva intervenire?". Poi l'uomo ha iniziato a parlare, spiegando la sua versione ma le pause sono state tantissime. "Renzo, ci sono troppe pause, ma tutto bene?", ha incalzato la conduttrice mentre ancora Renzo si esprimeva in maniera poco comprensibile.

Così la Sciarelli è andata dritta al punto: "Renzo, ha bevuto? Glielo devo chiedere, perché sento che ha la bocca impastata, ci sono lunghe pause, comunque siamo in televisione". Dopo l'ennesima pausa lunghissima, Renzo ha detto ancora qualcosa e la Sciarelli ha annunciato: "La linea è caduta". Eppure i dubbi che a un certo punto la regia abbia interrotto è la tesi più diffusa sui social dove il video è diventato virale.

