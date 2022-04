Chi l'ha visto, il Vate Nerazzurro e la truffa clamorosa: "Chi c'è dietro"

21 aprile 2022 a

Sono riuscito a osare un volto al truffatore“ Vate nerazzurro ”, come si fa chiamare su YouTube e sui social dai tifosi dell'Inter. L'uomo sarebbe stato incolpato di aver truffato diverse persone intascando importanti somme di denaro, senza poi mai restituirle. A trattare questo bizzarro caso è stata la trasmissione Chi L'ha visto condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. Le persone truffate raccontano più o meno la stessa dinamica dei fatti: il “Vate” prometteva loro la partecipazione a progetti o favori personali per poi essere ripagato in denaro. In un video pubblicato sui suoi canali aveva affermato: “Questo tipo di accusa è risibile e fuori contesto, io vengo diffamato”. Quest'uomo non aveva mai svelato il suo volto se non con un'immagine disegnata: occhiali, barba incolta e camicia.

“Lui cerca di vendere le quote del suo canale YouTube promettendo dei dividendi” spiega uno degli imbrogliati. “Io ero convinto di partecipare a un canale per parlare dell'Inter ma in realtà evidentemente serviva ad altro” spiega Michele, il quale ha raccontato di aver versato 300 euro a un fittizio cognato del 'Vate' chiamato Alberto Filippetti con un conto in banca in Lituania, per una casa a Como. Poi dato altri 150 euro per un garage. Passano i giorni e la somma totale versata arriva a 1000 euro . Solo a quel punto Michele capisce di essere stato truffato e decidere di troncare i rapporti con l'uomo.

Arriva poi la testimonianza di Emiliano , il quale vive a Dublino. L'uomo ha dichiarato di aver visto il volto del truffatore per un suo errore durante una live. Da lì ha iniziato a indagare. Il vero nome del 'Vate' è Aldo Rotolo : “Abbiamo scoperto che abitare da fuggitivo a Berlino, in Germania” spiega Emiliano. Chi l'ha visto è andato quindi in Germania a caccia dell'uomo. L'inviato riesce a recuperare un suo recapito telefonico che, in un primo momento attacca il telefono, ma dopo un mese richiama la redazione: “Pensavo fosse uno scherzo. Innanzitutto è la prima volta che vedo un servizio del genere a Chi l'ha visto, che io sappia vi occupate di persone scomparse” critica l'uomo. Il giornalista a quel punto risponde: “Anche lei è scomparso, da quello che ci dicono i truffati”. Rotolo continua: “Mi contattano da mesi? Io non ricevo telefonate da nessuno. Mi sto organizzando per restituire i soldi a queste persone, prenderò accordi per ridargli tutto”. Chissà quindi se il 'Vate' stava dicendo la verità o stava solo organizzando un'altra truffa.

