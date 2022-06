Chi l'ha visto, la scoperta su Greta Spreafico: un'inquietante pista sulla cantate sparita da 12 giorni

16 giugno 2022 a

a

a

Greta Spreafico, la cantante rock originaria di Erba, in provincia di Como, è scomparsa sabato 4 giugno da Porto Tolle, vicino a Rovigo. Della 53enne, di cui si sono perse le tracce, si è parlato anche a Chi l'ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. "Siamo qui, ti vogliamo bene e siamo pronti ad aiutarti in qualsiasi modo": questo l'appello dei suoi più cari amici.

"Pensavamo fosse autistica". Elena, la testimonianza-choc sulla madre-killer: "Quando stava con la bambina..."

A lanciare per primo l'allarme è stato il compagno di Greta, che dopo non essere riuscito a contattarla nei giorni scorsi aveva deciso di raggiungerla a casa sua a Ca' Tiepolo. Lì l'amara scoperta: non c'erano né la donna né la sua Kia Picanto nera. In casa è stato ritrovato solo uno dei suoi due telefoni, mentre l'altro risulta spento. L'ultima volta in cui la cantante è stata avvistata, si trovava in un bar del paese in provincia di Rovigo.

Elena Del Pozzo è morta. Il terribile sospetto: chi ha fatto ritrovare il cadavere della bimba

Mentre l'ultimo messaggio dal suo cellulare sarebbe partito all'una circa della notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno ed era indirizzato al compagno. Adesso si sono messi a cercarla non solo amici e familiari, ma anche l'Associazione Penelope e la trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto?. La 53enne, stando al racconto degli amici, stava vivendo un momento di difficoltà. Ecco perché adesso tutti quelli che la cercano le promettono serenità.

Baby Holly Crouse, la bambina scomparsa e ritrovata dopo 42 anni: ecco in che condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.