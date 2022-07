Controcorrente, "Conte è finito, chi sarà il nuovo leader M5s": la bomba politica dalla Gentili

03 luglio 2022 a

C’è una certa attesa per il confronto tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, in programma lunedì 4 luglio. Incontro che è scaturito dalle indiscrezioni secondo cui il premier avrebbe chiesto a Beppe Grillo di sbarazzarsi politicamente del nuovo leader del Movimento 5 Stelle. Ma che cosa andrà a dire Conte a Draghi? Lo ha chiesto Veronica Gentili a Claudia Fusani, ospite in collegamento a Controcorrente, su Rete4.

“Conte è all’angolo - ha dichiarato la giornalista - non vuole uscire da questo governo ma sa che su cose come termovalorizzatore e superbonus non può ottenere più di tanto, dato che il M5s ha già approvato in commissione alcuni emendamenti che vanno nella direzione opposta. I grillini sono davvero in difficoltà, non possono ottenere nulla da questo confronto, a parte l’uscita dal governo”. Quest’ultima rappresenterebbe però un problema personale per Conte: “È questo il vero punto, se il M5s esce allora il leader non si chiamerà più Conte ma Alessandro Di Battista”.

Insomma, un ritorno alle origini per quel che rimane del Movimento: “Per avere una forza contraria a tutto, per quella roba lì Conte non va più bene. È stato premier per tre anni, con maggioranze diverse, ha dimostrato di essere un grandissimo trasformista ma adesso credo che la sua stagione è finita. È questo il dramma personale di Conte”.

